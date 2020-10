Lazio, mancano 11 giocatori all'allenamento di rifinitura. Allarme Covid?

27 ottobre 2020 a

Scatta l'allarme in casa Lazio. Questa mattina, 27 ottobre, mancavano 11 giocatori durante l'allenamento di rifinitura in vista del match di Champions League in programma domani sera, 28 ottobre, in casa del Bruges. Solo 12 i calciatori che hanno partecipato alla seduta. Mancavano Pereira, Djavan Anderson, Lazzari, Immobile, Luis Alberto oltre a Strakosha, Armini e Cataldi (indisponibili da giorni), Leiva e Luiz Felipe (che avevano la febbre già da lunedì) ed Escalante. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport ieri si sono test Covid come da protocollo Uefa. La Lazio così potrebbe andare in Belgio a sfidare il Bruges con gli uomini contati.

Si attendono comunicazioni dalla società, in ogni caso gli indisponibili non partiranno, nel pomeriggio, per il Belgio. Dunque Inzaghi sarà costretto a portare almeno quattro giovani della lista B. La Lazio ha comunque almeno 18 calciatori a disposizione: 15 giocatori di movimento più 3 portieri.

