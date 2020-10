26 ottobre 2020 a

Milan-Roma 3-3. Gol, rigori e polemiche a San Siro. La Roma rimonta per tre volte i rossoneri e porta a casa un punto con la capolista al termine di una spettacolare gara. Per i giallorossi la partita inizia in salita. Al 2' Ibra intercetta un servizio di Leao e beffa Mirante. La Roma reagisce al 10' quando Dzeko scappa sulla sinistra e viene chiuso in angolo prima di concludere. Quattro minuti dopo il pari. Angolo di Pellegrini, uscita a vuoto di Tatarusano e Dzeko insacca di testa. Al 29' Theo Hernardez conclude dopo una sponda di Ibrahimovic. conclusione deviata che finisce sul fondo. Sull'angolo Romagnoli colpisce di testa e Mirante devia in angolo. Sul corner deviazione di Kjaer sul palo. Un minuto dopo la Roma risponde con Pellegrini: Tatarusano respinge. A 2 dal temine grande risposta di Mirante su una punizione di Calhanoglu dal limite.

Nella ripresa partenza lampo dei rossoneri che dopo 2 minuti sono di nuovo avanti. Leao crea il panico sulla sinistra mette dentro per Saelemaekers che conclude a rete. La Roma risponde subito con una ripartenza micidiale: Mhkitaryan serve Dzeko che spara alto. Al 24' rigore per la Roma. Contatto dubbio tra Bennacer e Pedro in area, ma per Giacomelli e il Var è fallo del rossonero. Dal dischetto Veretout non fallisce. Al 33' rigore per il Milan, anche questo contestato. Mancini liscia un pallone ed entra in contatto con Calhanoglu. Dal dischetto Ibra non perdona. Sembra tutto finito, invece la Roma trova la forza per reagire e agguanta il pari. Angolo dalla sinistra Ibrahimovic svirgola sul primo palo e serve involontariamente Kumbulla che spinge la sfera in rete. C'è tempo per un ultimo assalto rossonero con Romagnoli che allo scadere del recupero sfiora il pari con un colpo di testa sempre sugli sviluppi di un corner.

MILAN-ROMA 3-3

RETE 2′, 79′ rig. Ibrahimovic, 14′ Dzeko, 47′ Saelemaekers, 71′ rig. Veretout, 84′ Kumbulla

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers (72′ Castillejo), Çalhanoğlu, R. Leão (72′ Krunic); Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Conti, Duarte, Dalot, Tonali, Brahim Díaz, D. Maldini, Colombo. All.: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Karsdorp (66′ Bruno Peres), Pellegrini (76′ Cristante), Veretout (86′ Villar), Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Džeko. A disposizione: Pau López, Farelli, Santon, Juan Jesus, Fazio, Cristante, C. Pérez, Providence, Mayoral. All.: Fonseca.

ARBITRO: Giacomelli

