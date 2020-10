Vibonese-Viterbese finisce 2-2. I gialloblù si fanno rimontare due volte. A segno rossi e Tounkara

25 ottobre 2020 a

Terzo risultato utile consecutivo per la Viterbese. Nonostante l’emergenza per i tanti indisponibili e un viaggio verso Vibo Valentia divenuto un’odissea, la formazione di Maurizi ha portato via un punto dal campo della Vibonese. Un pareggio che lascia anche un po’ di amaro in bocca ai gialloblù che, due volte in vantaggio, si sono visti rimontare dai calabresi.

Gara vibrante sin dall’inizio allo stadio “Razza” di Vibo Valentia. Alla prima opportunità la Viterbese passa in vantaggio: è Alessandro Rossi, al terzo gol consecutivo, a gonfiare la rete con un colpo di testa ravvicinato dopo una bella azione di Tounkara. I gialloblù difendono con ordine e senza troppi patemi fino al 34′ quando Statella, dall’interno dell’area di rigore, scarica un destro violento che Daga non riesce a respingere. Sembra un momento favorevole ai padroni di casa e, invece, i ragazzi di Maurizi tornano in vantaggio all’ultima azione utile del primo tempo grazie a Tounkara che, lanciato nello spazio da Salandria, piazza il diagonale vincente.

Nella ripresa la Vibonese tiene in mano il pallino del gioco e impegna Daga che al 7′ compie un bell’intervento per deviare in calcio d’angolo la conclusione di Plescia. Ma al 28′ è lo stesso attaccante di casa a timbrare il cartellino con un sinistro radente da fuori area. Prima del triplice fischio finale da segnalare l’esordio in Lega Pro del giovane gialloblù Manuel Zanon.

IL TABELLINO

Vibonese- Viterbese 2-2

RETI 2’pt Rossi (VIT), 34’pt Statella (VIB), 45’pt Tounkara (VIT), 28’st Plescia (VIB)

VIBONESE: Mengoni (27’st Marson), Sciacca, Bachini (1’st Ciotti), Redolfi, Mahrous, Laaribi, Pugliese, Tumbarello (27’st Parigi), Spina (1’st Berardi), Plescia (37’st La Ragione), Statella

A disposizione: Rasi, Prezzabile, Falla, Leone, Ambro, Montagno Grillo, Vitiello.

Allenatore: Galfano

US VITERBESE 1908: Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bezziccheri, Salandria, De Falco (43’st Zanon), Sibilia (35’st Bianchi), De Santis; Rossi (35’st Cappelluzzo), Tounkara.

A disposizione: Borsellini, Maraolo, Bensaja, Calì, Scalera, Besea.

Allenatore: Maurizi

Arbitro: Sig. Gino Garofalo della sezione di Torre del Greco



Note: espulso dopo il triplice fischio Statella (VIB). Ammoniti: Baschirotto, De Falco, Bezziccheri (VIT), Plescia, Tumbarello, Redolfi (VIB). Recupero: 0’pt, 3’st.

