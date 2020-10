25 ottobre 2020 a

Milan-Roma lunedì 26 ottobre alle 20.45. probabili formazioni e come seguire la partita in tv e streaming.

I giallorossi dopo la sofferta vittoria in Svizzera con lo Young Boys in Europa League sono pronti a tuffarsi nel campionato. Di fronte avranno il Milan capolista strascinato nell'ultimo derby da Ibrahimovic. Una prova del nove per la Roma che non perde in campionato da luglio quando affrontò il Napoli.

Ma come si ferma Ibra? "A 39 anni dimostra di essere un grande professionista, non potrebbe giocare così altrimenti alla sua età. Come si ferma? Non giochiamo contro di lui ma contro il Milan, non ho preparato la gara pensando solo a lui. Sarà una partita tecnicamente interessante, entrambe vorranno vincere. Siamo motivati e vogliamo dimostrare di essere una grande squadra", ha risposto Fonseca durante la conferenza stampa pre gara. Lui si tiene Dzeko: "Edin è molto importante per la nostra squadra - ha detto il portoghese in conferenza stampa - è forte, è motivato e sta bene. Sarà importante".

Per Fonseca la notizia più importante del week end ha riguardato la negatività al doppio tampone di Gianluca Mancini, risultato positivo ad un primo test di venerdì. L’ex difensore dell’Atalanta formerà il trio di difesa in compagnia di Ibanez e Kumbulla.

Dunque l'11 titolare sarà: Mirante tra i pali, linea difensiva a tre con Mancini, Kumbulla e Ibanez, Pellegrini e Veretout a centrocampo con Santon e Spinazzola sulle fasce, la coppia di trequartusti Mkhitaryan-Pedro dietro a Dzeko. Il Milan probabilmente si schiererà con il 4-2-3-1 con Donnarumma tra i plai, Calabria, gli ex giallorossi Kjaer e Romagnoli e Theo Hernandez in difesa. Kessie e Bennacer in mediana, trequarti con Saelemaekers, Brahim Diz e Leao. In avanti Ibrahimovic.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, R.Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1) – Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita sarà trasmessa da Sky e sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser.

