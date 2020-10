Lazio, furto in casa di Correa durante la partita con il Bologna

25 ottobre 2020 a

a

a

Lazio, svaligiata la casa di Correa mentre stava giocando il match contro il Bologna.

E' uscito a mezzora dal termine sostituito da Muriqi. La brutta sorpresa al ritorno dall'Olimpico. Rientrando nella sua abitazione sulla Cassia si è reso conto che la stessa era stata "visitata" dai ladri. Il furto è stato denunciato alla polizia e l'argentino si è sfogato con una stories apparsa su Instagram e poi rimossa: "Siete venuti a rubare a casa mia mentre ero alla partita. Codardi".

Ora l'argentino dovrà ritrovare la concentrazione in vista della partita di Champions League in Belgio contro il Bruges che è in programma mercoledì 28 ottobre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.