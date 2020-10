Lazio subito al lavoro per la partita di Champions League contro il Brugge. Differenziato per Lazzari e Milinkovic

25 ottobre 2020 a

Lazio subito al lavoro per la partita di Champions. Differenziato per Lazzari e Milinkovic.

Dopo la vittoria di sabato 24 ottobre in campionato con il Bologna la Lazio è tornata subito ad allenarsi nella mattinata di domenica in vista della partita di mercoledì contro il Brugge valida per la fase a gironi della massima competizione europea

In campo Inzaghi ha lavorato solo con i giocatori che sono entrati contro il Bologna e con coloro che sono rimasti in panchina. Gli altri hanno fatto lavori di scarico in palestra. A parte Lazzari e Milinkovic che stano cercando di recuperare per il match di mercoledì.

Commentando la vittoria con il Bologna mister Inzaghi ha parlato anche dei belgi: "Sono soddisfatto dell'ingresso dei nuovi, mi stanno dando una grande mano. Il campionato si è livellato verso l'altro, dovremo essere bravi ad organizzare al meglio le gare di campionato e Champions League. Mercoledì adesso avremo il Club Brugge, una squadra fisica e organizzata che in casa ha dimostrato di essere molto pericolosa".

