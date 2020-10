24 ottobre 2020 a

Coronavirus, negativi gli altri sette tamponi. La Viterbese parte per Vibo Valentia.

I gialloblù sono saliti sul pullman che li porterà in Calabria poco prima delle 21. Ad annunciarlo è il presidente Marco Arturo Romano su Facebook. L'allarme Covid in casa Viterbese era scattato nel primo pomeriggio del 24 ottobre quando è stata comunicata la positività di tre elementi del gruppo squadra. Visto che mancavano le risposte di 7 tamponi la squadra non ha potuto prendere il volo da Fiumicino a Lamezia Terme previsto alle 17.20. Ma la trasferta è stata in bilico per tutta la serata perché gli esiti dei tamponi hanno ritardato un po'. Poco prima delle 21 il presidente ha commentato su Facebook: "I sette sono negativi. Partiamo direzione Vibo per giocarci la partita anche se arriviamo alle 4 di notte". La Lega Pro Ha posticipato la partita, inizialmente programmata alle 15 del 25 ottobre, alle 20.30.

