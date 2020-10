24 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, 3 positivi nella Viterbese. Partita contro Vibo Valentia posticipata alle 20.30, ma è a rischio.

Disavventura per la Viterbese a causa della positività di 3 membri del gruppo squadra. Oggi, 24 ottobre, alle 17.20 la squadra avrebbe dovuto prendere un aereo a Fiumicino per Lamezia Terme dove domani alle 15 era in programma la sfida del campionato di serie C contro la Viterbese. Ma è stato impossibile salire sull'aereo a causa delle positività. In un primo tempo si era pensato a una trasferta in pullman con la Lega Pro che ha posticipato il match dalle 15 alle 20.30.

Ma la partita è a rischio perché nella serata di ieri, secondo quanto scritto su Facebook dal presidente della Viterbese Marco Arturo Romano, non erano arrivati i risultati di altri 7 tamponi effettuati tramite la società Federlab convenzionata con la Lega."Quindi non possiamo partire e nello stesso tempo se non andiamo a Vibo ci aspetta un 0-3 a tavolino è una penalizzazione. Io mi chiedo che cosa dobbiamo fare? Seguire il protocollo!?! Quindi che cosa dobbiamo fare? La partita di domani potrà essere giocata? Sarà regolare?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.