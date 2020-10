24 ottobre 2020 a

Lazio-Bologna il 24 ottobre alle 20.45. Le formazioni ufficiali e dove seguire la gara in tv e streaming.

Non c'è Milinkovic Savic nell'undici scelto da Simone Inzaghi per affrontare la squadra di Sinisa Mihajlovic. Chance per Akpa-Akpro che martedì sera ha segnato la rete che ha chiuso la gara di esordio in Champions League contro il Borussia Dortumund. Rispetto a quanto era circolato alla vigilia attacco affidato ancora una volta alla collaudata coppia Immobile-Correa con Muriqi che parte dalla panchina.

In difesa Patric, Hoedgt e Acerbi. Tra i pali c'è Reina. A centro campo, oltre a Akpa-Akpro, Leiva e Luis Alberto con Marusic e Fares sugli esterni.

Il Bologna risponde con un 4-2-3-1 con Skorupski in porta, linea a quattro con De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Mickey. Schouten e Svamberg in mediana, Soriano, Orsolini e Sansone dietro Palacio.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa-Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

La partita sarà trasmessa su Dazn e sarà visibile sui dispositivi mobili e nelle moderne smart tv. Lazio-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-Dazn.

