Lazio-Bologna sabato 24 ottobre alle 20.45. probabili formazioni e come seguire la partita in tv e streaming.

I biancocelesti, rinati in Europa, si rifuffano nel campionato per riscattare l'ultima sconfitta rimediata a Marassi contro la Sampdoria. Allo stadio olimpico arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic. "Martedì abbiamo fatto una grande gara, completamente differente da quella di Genova. Sicuramente le motivazioni hanno fatto la differenza e queste, insieme ad umiltà, cattiveria e determinazione, non devono mancare. Valuterò le condizioni di alcuni calciatori, l'importante sarà il recupero mentale. Abbiamo la fortuna di giocare ogni tre giorni, ce lo siamo meritati sul campo l'anno scorso", ha detto mister Inzaghi in conferenza stampa.

Le novità rispetto all'undici che ha battuto il Borussia Dortmund dovrebbero essere due. Reina tra i pali per far rifiatare Strakosha e Muriqi dal primo minuto al fianco di Immobile. Inoltre Hoedt sarà preferito a Luis Felipe. Nel Bologna saranno valutate fino all'ultimo le condizioni di Barrow al momento favorito per una maglia da titolare rispetto a Vignato.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

DOVE VEDERE LA GARA

La partita sarà trasmessa su Dazn e sarà visibile sui dispositivi mobili e nelle moderne smart tv. Lazio-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-Dazn.

