Sassuolo-Torino, le probabili formazioni. Dove vedere l'anticipo del campionato di Serie A

23 ottobre 2020 a

a

a

Torna il campionato di calcio di Serie A con la sfida tra Sassuolo e Torino, in programma stasera 23 ottobre alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra di casa è ancora imbattuta e veleggia al secondo posto della classifica. I granata di Giampaolo, invece, devono far dimenticare le sconfitte contro Fiorentina, Atalanta e Cagliari. L'incontro può essere seguito in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Di seguito le probabili formazioni.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chirches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All.: De Zerbi.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. All.: Giampaolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.