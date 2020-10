22 ottobre 2020 a

a

a

Europa League, Young Boys-Roma finisce 1-2. Bruno Peres e Kumbulla firmano la rimonta.

Primo tempo da sbadigli allo Stade de Suisse di Berna. Si gioca sotto la pioggia e la Roma soffre il campo in sintetico. Gli elvetici pressano alti con Hegti e Rieder che vincono tutti i duelli a centrocampo con Cristante e Villar.

Fonseca a sorpresa rispolvera Juan Jesus e Fazio nella difesa a tre. Al 13' palla vagante in area, Cristante tocca Rieder che va giù. Rigore. Dagli 11 metri Nsame realizza. Al 25' prima prima conclusione della roma con Pedro che spara da fuori area. La Roma si sveglia nel finale della frazione. Al 41' Carles Perez prova a bissare il numero contro il Benevento, salta due avversari in velocità ma una volta in area si fa sporcare la conclusione da Lustenberger.

Ad inizio ripresa entra Spinazzola. Poi al quarto d'ora Fonseca mette dentro tutti insieme Mkhitaryan, Dzeko e Veretout. Al 24' Dzeko lancia Bruno Peres in verticale che brucia il portiere elvetico per il pari. Al 28' cross di Mkhitaryan deviazione di testa di Kumbulla per il vantaggio giallorosso. Gol all'esordio in Europa per l'albanese. Al 41' della ripresa brivido con Elia che sfugge a Cristante e Fazio e conclude a rete, grande risposta di Pau Lopez che salva il risultato.

Young Boys-Roma 1-2

RETI 13′ st Nsame (YB) su rigore, 24' st Bruno Peres (R), 28' st Kumbulla

YOUNG BOYS (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder (25' st Aebischer), Sierro (35' st Gaudino), Maceiras; Ngamaleu (20' st Mambimbi), Nsame (35' st Siebatcheu), Fassnacht (20' st Elia). A disp.: Faivre, Neuenschwander, Seydoux, Ali Camara, Maier, Lefort, Sulejmani.

All.: Gerardo Seoane

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Jesus (25' st Pellegrini), Fazio, Kumbulla; Karsdorp (1' st Spinazzola), Villar (15' st Veretout), Cristante, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro (15' Mkhitaryan); Borja Mayoral (15' Dzeko). A disp.: Mirante, Boer, Ibanez, Santon.

All.: Paulo Fonseca.

ARBITRO Carlos del Cierro Grande

NOTE Ammoniti: Karsdorp, Fazio, Juan Jesus, Villar, Bruno Peres (R), Zesiger, Gaudino, Mambimbi (YB)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.