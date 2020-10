Tre positivi nella Flaminia, rinviati i match con Tiferno Lerchi e Siena

22 ottobre 2020 a

La gare Flaminia Civita Castellana-Tiferno e Flaminia-Siena sono state rinviate. "Nel corso di ulteriori controlli Covid 19 - fa sapere la società -, che hanno interessato sia la rosa della squadra che lo staff tecnico, sono emerse ulteriori tre positività: si tratta di due calciatori e di un componente dello staff, che già erano in quarantena fiduciaria. Alla luce di quanto riscontrato, la Flaminia, secondo quanto prevedono i protocolli, e di concerto con la Lnd, ha chiesto il rinvio sia della gara in programma al Madami per domenica 25 ottobre tra Flaminia e Tiferno Lerchi, nonché quella del recupero stabilita per mercoledì 28 ottobre tra Flaminia e Siena".

