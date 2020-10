Lazio, Bastos ceduto in Arabia Saudita. Le cifre dell'accordo: Lotito risparmia 2 milioni di ingaggio

22 ottobre 2020 a

a

a

Lazio, Bastos ceduto in Arabia Saudita. Le cifre dell'accordo.

Si chiude l'avventura in biancoceleste del difensore angolano che era arrivato nell'estate del 2016. Il giocatore era stato dato tra i partenti in estate ma alla chiusura del mercato non aveva trovato l'accordo con nessuna squadra. In ogni caso era finito fuori dal progetto tecnico tanto che non era stato incluso nelle liste della serie A e per l'Europa. Le trattative per cederlo sono continuate nei mercati ancora aperti. Ora è stata trovata una destinazione. La Lazio ha trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo alla squadra saudita Al-Ain per una cifra intono agli 800 mila euro. Con la sua cessione Lotito risparmierà 2 milioni lordi dell'ingaggio.

Cpon la Lazio ha collezionato 68 presenze in serie A e 6 gol.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.