Europa League, Young Boys-Roma giovedì 22 ottobre alle 18.55. Formazioni ufficiali e dove seguire la gara in tv.

Mister Fonseca sorprende tutti e rivoluziona la squadra per l'esordio stagionale in Europa League contro gli svizzeri dello Young Boys. Tornano in campo Juan Jesus e Fazio e dopo un mese si rivede Karsdorp. La Roma schierata con il 3-4-2-1: ritorno di Pau Lopez tra i pali, in difesa Juan Jesus, Fazio e Kumbulla. A centrocampo Cristante Villar con Karsdorp e Bruno Peres sugli esterni. Attacco tutto spagnolo con Pedro e Carles Perez dietro Borja Mayoral.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

A disp.: Faivre, Neuenschwander, Burgy, Maceiras, Seydoux, Maier, Fassnacht, Siebatcheu, Mambimbi, Elia, Seferi.

All.: Gerardo Seoane

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Ibanez, Spinazzola, Santon, Veretout, Pellegrini, Mkhitryan, Dzeko.

All.: Fonseca.

ARBITRO: Carlos del Cierro Grande (Spagna).

COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida di Europa League Young Boys-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Diretta streaming mediante Sky Go. La gara di Europa League sarà inoltre visibile anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti offerti

