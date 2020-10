21 ottobre 2020 a

a

a

Viterbese-Bisceglie 1-1: Rossi illude i gialloblù che vengono raggiunti nel finale da Sartore

Secondo risultato utile consecutivo. Dopo i tre punti ottenuti sul campo della Cavese, la squadra di Maurizi assapora un’altra vittoria ma deve accontentarsi del pareggio contro un Bisceglie che va in rete ad un minuto dal 90′.

Primo tempo emozionante soprattutto nei 15 minuti iniziali. Il Bisceglie, infatti, sfiora il vantaggio con Cittadino, la cui conclusione si stampa sul palo. Stesso discorso qualche istante più tardi quando De Santis, autore di una bella discesa sulla corsia destra, “spara” sul montante da posizione defilata. Ma è solo il preludio al vantaggio dei gialloblù visto che sull’azione seguente arriva il gol di Rossi, abile a mettere in rete da pochi passi. La spinta della Viterbese produce anche un’altra occasione ma la conclusione al volo di Salandria termina fuori di un soffio.

Nella ripresa opportunità per Bezziccheri ma il suo colpo di testa in tuffo da buona posizione termina a lato. Il Bisceglie prova a dettare i tempi del gioco ma non crea pericoli dalle parti di Daga fino al 44′, minuto in cui Sartore da posizione ravvicinata beffa i gialloblù.

Al triplice fischio è 1-1, un risultato sicuramente stretto per la Viterbese. Prossimo impegno domenica sul terreno di gioco della Vibonese.

IL TABELLINO

Viterbese – Bisceglie 1-1

RETI 16’pt Rossi (V), 44’st Sartore (B)

US VITERBESE 1908: Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; De Santis, Salandria (36’st Besea), Bensaja (20’st De Falco), Bezziccheri (36’st Sibilia), Bianchi; Rossi (14’st Cappelluzzo), Tounkara (36’st Menghi M.)

A disposizione: Maraolo, Benvenuti, Menghi E., Galardi, Zanon, Macrì, Scalera.

Allenatore: Maurizi

BISCEGLIE: Russo, Priola, Altobello (3’st De Marino), Vona, Tarantino, Cittadino (23’st Ferrante), Maimone (23’st Giron), Padulano (10’st Mansour), Pelliccia, Sartore, Musso (10’st Rocco).

A disposizione: Spurio, Manfrellotti, Zagaria, Cigliano, Vitale, Lauria, Casella

Allenatore: Bucaro

Arbitro: Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi

Note: espulso De Marino (39’st) per doppia ammonizione. Ammoniti Tounkara, Baschirotto (V). Recupero: 1’pt, 5’st.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.