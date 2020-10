Europa League: Young Boys-Roma giovedì 22 ottobre alle 18.55, probabili formazioni e dove seguire la gara in tv e streaming

21 ottobre 2020 a

La Roma torna a giocare in Europa League dopo la cocente sconfitta estiva con il Siviglia. Giovedì 22 ottobre alle 18.55 i giallorossi scenderanno in campo allo Stade de Suisse di Berna per affrontare lo Young Boys nella prima gara della fase a gironi.

Nella conferenza stampa alla vigilia mister Fonseca ha annunciato diversi cambiamenti rispetto alla formazione che ha battuto il Benevento in campionato. "Cambieremo anche più di 5-6 giocatori rispetto alla gara contro il Benevento. Ho totale fiducia in tutti i miei calciatori, perciò penso sia importante fare questo turnover", ha detto l'allenatore portoghese.

Dunque spazio alle "seconde linee". Questa le probabile formazione. La Roma si schiererà con il 4-2-3-1. Tra i pali è atteso il ritorno dal primo minuto di Pau Lopez. In difesa la coppia Kumbulla-Ibanez con Bruno Peres a destra e Santon schierato a sinistra. Mediana con Cristante e lo spagnolo Villar. Sulla trequarti Pellegrini con Mkhitaryan e Carles Perez. La punta sarà Borja Mayoral che partirà titolare al posto di Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI

Young Boys (4-4-2): von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Elia, Nsame.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Ibanez, Kumbulla, Santon; Cristante, Villar; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida di Europa League Young Boys-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Diretta streaming mediante Sky Go. La gara di Europa League sarà inoltre visibile anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti offerti

