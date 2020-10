Lazio-Borussia Dortmund martedì 20 ottobre alle 21. Le formazioni ufficiali, come seguire il match in tv e streaming

20 ottobre 2020 a

a

a

Lazio-Borussia Dortmund martedì 20 ottobre alle 21. I biancocelesti tornano a giocare nella fase a gironi della Champions League a distanza di 13 anni dall'ultima volta. Sono state ufficializzate le formazioni. Lazio che si schiera con il 3-5-2 con Strakosha tra i pali, Patric (preferito a Hoegt) vicino a Luiz Felice e Arcerbi dietro, Fares e Marusic sulle fasce, Milinkovic, Luis alberto e Leiva a centrocampo. In avanti Correa vicino a Immobile.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Sancho; Haaland. ALL.: Favre

DOVE VEDERE LA PARTITA

Lazio-Borussia Dortmund è in programma martedì 20 ottobre alle ore 21 si potrà seguire su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

