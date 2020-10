Lazio-Borussia Dortmund martedì 20 ottobre alle 21. Probabili formazioni e dove vedere la gar in tv e streaming

20 ottobre 2020 a

La Lazio torna a giocare la fase a gironi della Champions League a 13 anni dall'ultima volta. Martedì 20 ottobre alle 21 all'Olimpico va in scena la sfida con il Borussia Dortumund. La squadra di Inzaghi cerca il riscatto dopo un inizio di campionato in salita e per rialzarsi dopo la brutta rimediata a Marassi contro la Sampdoria di Ranieri.



Queste le probabili formazioni. Inzaghi confermerà il suo 3-5-2 con Strakosha tra i pali, il ritorno di Luis Felice nel terzetto di difesa insieme ad Acerbi e Hoedt. Milinkovic, Leiva e Luis Alberto a centrocampo con Marusic e Fares sulle fasce. In avanti Correa vicino a Inzaghi.

Favre risponderà con il suo 3-4-3: Burki in porta, linea a tre nella retroguardia con Hummels, Pesczek e Delaney. Guerreiro e Meunier sulle fasce con Bellingham, Witsel al centro. In avanti tridente con Sacho, Haaland e Reus.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi. A DISP.: Reina, Alia, Patric, Armini, Parolo, Cataldi, D.Anderson, Akpa Akpro, Caicedo, Muriqi.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Pisczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Reus. ALL.: Favre. A DISP.: Hits, Morey, Reinier, Dahoud, Brandt, Passlack.

ARBITRO: Turpin (Francia).

PRECEDENTI

Due i precedenti tra le due squadre risalenti alla Coppa Uefa 1994 quando i tedeschi ebbero la meglio nella doppia sfida ai quarti di finale (0-1; 2-0).

DOVE VEDERE LA PARTITA

Lazio-Borussia Dortmund è in programma martedì 20 ottobre alle ore 21 si potrà seguire su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

