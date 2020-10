Roma-Benevento formazioni ufficiali. Calcio d'inizio domenica 18 ottobre alle 20.45, dove vedere la partita in tv e streaming

18 ottobre 2020 a

Sorpresa Cristante per il match tra Roma e Benevento in programma domenica 11 ottobre alle 20.45 alle Stadio Olimpico. Queste le formazioni uffficiali: Mister Fonseca schiera Cristante nella difesa a tre insieme a Mancini e Ibanez. confermati Pellegrini e Veretout a centrocampo con Santon e Spinazzola sugli esterni. Sulla trequarti Pedro e Mkhitaryan dietro a Edin Dzeko. Il Benevento risponde con Montibò, difesa a quattro Letizia, Caldirola Glik e Foulon. Mediana con Ionita, Schiattarella e Dabo. Iago Falque e Caprari dietro a Lapadula preferito a Sau.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibañez; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Il match sarà trasmesso alle 20,45 su Sky Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno e Sky Sport 251. L'incontro è visibile anche su Sky Go e in streaming live su Now Tv.



