Roma-Benevento domenica 18 ottobre alle 20.45. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming | VIDEO

Roma-Benevento domenica 18 ottobre alle 20.45. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

I giallorossi si rituffano nel campionato dopo la sosta per le nazionali. All'Olimpico va in scena la sfida con il Benevento di Pippo Inzaghi. La Roma va a caccia della seconda vittoria in campionato dopo quella contro l'Udinese. Fonseca dovrà fare a meno di Smalling, alle prese con una distorsione al ginocchio, Diwara a Calafiori, positivi al Covid-19. Questa la probabile formazione: Mirante in porta, linea a tre con Mancini, Ibazez e Kumulla. Santon e Spinazzola sugli esterni, Pellegrini e Veretout in mediana. Pedro e Mkhitaryan dietro a Dzeko. L'unico dubbio è sulla fascia destra dove Bruno Peres si giocherà una maglia da titolare fino all'ultimo. Nel Benevento saranno schierati gli ex Iago Falque e Caprari. Inzaghi schiererà Montipò tra i pali, difesa a 4 con Maggio, Glik, Caldirola e Letizia. Centrocampo a tre con Ionita, Schiattarella e Dabo. Iago Falque e Caprari dietro a Sau. L'alternativa in avanti è Lapadula.

Arbitra il signor Ayroldi di Molfetta.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Pau Lopez, Boer, Bruno Peres, Fazio, Cristante, Villar, Carles Perez, Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Sau. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Gori, Foulon, Tuia, Pastina, Basit, Tello, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Lapadula, Di Serio. Allenatore: F. Inzaghi.

DOVE VEDERLA

Il match sarà trasmesso alle 20,45 su Sky Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno e Sky Sport 251. L'incontro è visibile anche su Sky Go e in streaming live su Now Tv.



