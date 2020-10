Francesco Totti, dedica al papà Enzo morto per il Covid-19: "Starai sempre con me"

14 ottobre 2020 a

Una serie di foto dello "Sceriffo" Enzo Totti e una dedica finale commovente: "Starai sempre con me". Francesco Totti ha dedicato a una storia su Instagram al padre morto all'istituto Spallanzani lunedì 12 ottobre per una serie di patologie e per aver preso il Covid-19. I funerali si sono svolti - in forma riservata, 30 persone - nella chiesa di Santa Maria del Carmelo il 14 ottobre.

Successivamente lo storico capitano della Roma, visibilmente commosso durante la cerimonia, ha dedicato dei pensieri al padre Enzo, che lui chiamava lo sceriffo su Instagram. Prima un lungo messaggio. "

Ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio". Poi la storia condivisa sempre sul social.

