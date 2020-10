Lazio, controlli medici per Lazzari: si valuta un problema ai flessori. Rischia di saltare la Samp

13 ottobre 2020 a

a

a

Lazio, controlli medici per Lazzari: si valuta un problema ai flessori.

Ansia a Formello per la situazione legata all'esterno ex Spal che lunedì 12 ottobre è tornato dal ritiro della nazionale dopo essersi fatto male al flessore di una coscia durante l'ultimo allenamento azzurro a Danzica prima del trasferimento a Bergamo dove il 14 ottobre l'italia affronterà l'Olanda nella Nations League.

Il giocatore si è presentato nella mattinata del 13 ottobre nella clinica Paideia. l'esterno si è sottoposto i agli esami medici per valutare l'entità del problema ai flessori accusato con la maglia azzurra.

Mister Inzaghi attende con ansia l'esito per capire se sarà disponibile per la sfida a Genova contro la Sampdoria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.