13 ottobre 2020 a

Roma, tutti negativi i tamponi Covid-19. In isolamento solo Diawara, ripresi allenamenti.

Una buona notizia in casa giallorossa all’indomani della positività di Amadou Diawara al rientro dalla Nazionale della Guinea. I tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra dopo i tre casi riscontrati nel settore giovanile nel week-end hanno dato esito negativo. Insomma per adesso l'allarme che era suonato a Trigoria sta in qualche modo rientrando. C'era parecchia ansia per questa tornata di test.

L’allenamento di Smalling e compagni è stato quindi confermato e alle 11 i giocatori si sono messi agli ordini di mister Fonseca per riprendere la preparazione in vista della partita in programma domenica all'Olimpico contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

