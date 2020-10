13 ottobre 2020 a

Lazio, un aereo biancoceleste per le trasferte di Champions. Il regalo di Lotito.

La squadra volerà per i cieli dell'Europa su un aereo personalizzato. E' quanto si legge nell'edizione del 13 ottobre de Il Messaggero. Sarebbe questo il regalo del presidente Lotito per festeggiare il ritorno in quella che un tempo si chiamava Coppa Campioni. Dovrebbe trattarsi di un Airbus A320 con tutti i comfort. Un aereo come quello sul quale viaggiano i giocatori di Real Madrid o Bayer Monaco. Ai lati dell'aeromobile dovrebbe apparite la scritta SS Lazio oppure l'aquila stilizzata tanto cara ai tifosi, quella del mitico campionato del -9

L'inaugurazione è prevista per il 27 ottobre alla vigilia di Bruges-Lazio.

