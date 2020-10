12 ottobre 2020 a

Roma, Diawara positivo al coronavirus dopo il rientro dalla nazionale.

Il centrocampista giallorosso ha dato l'annuncio della sua positività con u post su Instagram. Si è sottoposto al tampone nella mattinata del 12 ottobre al rientro dagli impegni con la nazionale del Gambia e l'esame ha rivelato che ha contratto il Covid-19. "Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile", ha scritto il calciatore giallorosso sul social.

Ora è in isolamento. Si tratta del quinto caso in casa Roma dopo quelli, di qualche settimana fa di Mirante, Carles Perez, Bruno Peres e Kluivert (poi ceduto al Lipsia), tutti rientrati in squadra dopo essere guariti

