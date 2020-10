Lazio, Pereira al lavoro per scendere in campo già contro la Sampdoria

12 ottobre 2020 a

Lazio, Pereira al lavoro per scendere in campo prima possibile.

L'esordio del jolly brasiliano con passaporto belga si sta avvicinando. L'ex United si è messo a sudare per essere a disposizione prima possibile e dare una opzione in più a mister Inzaghi. Il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United e la Lazio conta di poterlo avere disponibile già nella prossima gara di campionato sabato 17 ottobre alle 18 a Genova contro la Sampdoria di Ranieri.

Pereira può essere un cambio utile per il centrocampo, la trequarti ma anche in avanti dove può assumere il ruolo di alternativa a Correa.

Nel giorno di riposo ha lavorato per farsi trovare in forma.

