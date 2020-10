Roma, continua il casting per il direttore sportivo. Emenalo se Paratici dice no

12 ottobre 2020 a

a

a

Roma, continua il casting per il direttore sportivo. Emenalo se Paratici dice di no.

Giorni decisivi a Trigoria per la casella del direttore sportivo lasciata libera in primavera dopo la rottura tra Gianluca Petrachi e l'allora presidente James Pallotta. La Roma ha vissuto l'ultimo mercato di fatto senza diesse e le difficoltà riscontrate - basti pensare alla telenovela Smalling - hanno convinto i nuovi proprietari, Dan e Ryan Friedkin a stringere i tempi.

Il preferito del Ceo Guido Fienga, non è un mistero, è Fabio Paratici direttore sportivo della Juventus. Da mesi si rincorrono voci su un suo avvicendamento in casa bianconera tuttavia non confermate. La giornata decisiva in questo senso è giovedì 15 ottobre quando si riunirà l'assemblea dei soci della Juventus. La Roma è alla finestra ma nel frattempo Friedkin ha incontrato altri possibili candidati. Piace Luis Campos ma il portoghese non vuole legarsi a un Club e potrebbe svolgere solo il ruolo di consulente. Una figura come quella di Baldini nell'ultima gestione Pallotta. In questo caso, si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, darebbe Campos a scegliere il diesse e il favorito resta Emenalo, ex Chelsea. Per quanto riguarda Berta la pista sembra tramontata perch ha detto di voler rimanere in Spagna. Resta Rangnick che tuttavia negli incontri con la dirigenza giallorossa ha chiesto sostanzialmente carta bianca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.