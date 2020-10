Viterbese travolta dal Bari. Maurizi: "Serviva la partita perfetta non ci siamo riusciti" | VIDEO

11 ottobre 2020 a

E' deluso mister Maurizi dopo la sconfitta per 3-0 - la terza in 8 giorni - della sua Viterbese contro il Bari allo stadio Rocchi. "Contro il Bari che è una grande squadra ci siamo presentati con qualche probelma di formazione. Serviva la partita perfetta non ci siamo riusciti".



Il mister guarda avanti: "Dobbiamo leccarci le ferite, ma dobbiamo essere consapevoli anche che tolti gli episodi non abbiamo fatto una bruttissima gara". Un avvio di campionato da molti giudicato assai deludente. "Credo che il nostro campionato inizi domenica. Recuperando tutti i giocatori possiamo giocarcela con tutti e sono molto fiducioso".



