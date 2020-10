Ostiamare-Flaminia 0-1, i civitonici portano a casa tre punti grazie al gol di Sciamanna

11 ottobre 2020 a

a

a

La Flaminia vince sul campo dell'Ostiamare per 1-0. Seconda vittoria corsara consecutiva, grazie al gol di Sciamanna al 43'.

Sono sette i punti conquistati in queste prime tre partite di campionato dalla squadra di mister Punzi, ora sola al secondo posto in classifica dietro alla capolista Montevarchi, che guida il girone a punteggio pieno. Dopo il vantaggio dei rossoblù la squadra di casa nella ripresa ha provato in tutti i modi di pareggiare ma addirittura la Flaminia ha sfiorato il bis anche se l'Ostiamare, va detto, ha fatto i conti con la sfortuna colpendo due pali.

E domenica 18 ottobre al Madami scenderà l'Acn Siena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.