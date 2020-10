Monterosi-Latte Dolce 2-0. Sowe e Lucatti fanno sorridere mister D'Antoni | VIDEO

11 ottobre 2020 a

a

a

Monterosi-Latte Dolce 2-0. È big match al Martoni tra due probabili protagoniste di questo girone. Dopo il Savoia il Monterosi riceve anche il Latte Dolce dell’ex Roberti. D’Antoni ancora senza Cancellieri, Petti ed Angeli. Debutto dal primo minuto per il neo arrivato Pasqualoni.

Al 9’ lancio millimetrico di Guberti per Scotto ma sul cross non arrivano né Roberti né il compagno seguente. Un minuto dopo Monterosi in vantaggio con Sowe bravo a districarsi in area e a battere sotto misura il portiere sardo. Ancora Monterosi vicina al raddoppio al 13’ con una azione insistita sulla sinistra di Rea la cui conclusione passa in mezzo a mille gambe e finisce sul fondo. Reazione Latte Dolce che subito dopo al 14’ va vicino al pari ma il tapin in mischia di Nurra viene salvato in angolo dalla difesa di D’Antoni.

Minuto 26’ grande apertura di Capodaglio sulla sinistra per Rea che mette la sfera a terra e rientra col destro a giro che sfiora l’incrocio. Ancora Rea al 28’ lanciato in contropiede da Sowe questa volta sceglie il sinistro ma è centrale ed Urbietis blocca a terra. Si arriva al 40’ con l’azione personale di Lucatti che si libera di un avversario in area e di sinistro chiama Ubiertis alla parata a terra.

Ancora Monterosi al 42’ Rea allarga per Vagnoni che prova di forza. La respinta cade sui piedi di Capodaglio che non trova lo specchio. Bel Monterosi che chiude avanti un primo tempo dove avrebbe meritato anche il doppio vantaggio.

Le due squadre tornano in campo con lo stesso undici della prima frazione. Al 2’st azione personale di Scotto il cui sinistro finisce alto sopra la traversa. Al 9’ arriva il raddoppio del Monterosi: grande azione che parte da Pasqualoni, sponda di Lucatti, palla dentro di Pellacani per lo stesso Lucatti che dribbla anche il portiere e la butta dentro per il 2-0. Seconda rete stagionale per il bomber toscano.

Minuto 23’ contropiede del Monterosi, Rea prova a far caricare il tiro al neo entrato Borrelli ma la sua conclusione è bloccata a terra dal portiere isolano. Al 31’st grande apertura di uno strepitoso Buono per Rea che cerca la testa di Lucatti il quale viene anticipato di un soffio.

Al 40’ st succede di tutto il Monterosi sbaglia due calci di rigore: il primo con Costantini dopo un atterramento su Lucatti e poi con Borrelli che spara alto dopo essersi conquistato il penalty sulla respinta del portiere isolano. La gara si conclude con una punizione alta di Scotto a tempo scaduto. Il Monterosi batte con merito il Latte Dolce conquista la sua seconda vittoria stagionale e sale a quota sette in classifica. Latte Dolce deludente rimane a due. "Partita perfetta", ha detto D'Antoni a fine gara.

MONTEROSI-LATTE DOLCE 2-0

MONTEROSI: Salvato Piroli Pasqualoni (45’st Gemini) Costantini, Buono, Vagnoni, Rea, Pellacani (32’st Persichini) Lucatti Capodaglio (19’st Borrelli) Sowe (32’st Montanari). A disp. Torelli Zambrini Berardi Squerzanti Sivilla. All. D’Antoni

LATTE DOLCE Urbietis Gianni (19’st Marcangeli) Tuccio Cabeccia Bianchi Antonelli Grassi Nurra (19’st Ubertazzi) Scotto Guberti (25’st Kone) Roberti. A disp. Garau Gadau Patacchiola Alberti Piredda Scognamillo All. Udassi

Arbitro: Cristian Romei di Isernia

Reti: 11’pt Sowe, 9’st Lucatti

NOTE – Ammoniti Piroli, Lucatti, Capodaglio (M), Gianni (LD). Al 40’st e 42’st Costantini e Borrelli sbagliano due calci di rigore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.