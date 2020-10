Aurelio De Laurentiis in tribuna allo stadio Rocchi per la sfida tra Viterbese e Bari

11 ottobre 2020 a

Aurelio De Laurentiis in tribuna al Rocchi per la sfida con il Bari.

C'è anche il presidente del Napoli seduto in tribuna per seguire la partiata tra i pugliesi e la Viterbese nello stadio di via della Palazzina. Il patron della squadra partenopea sta seguendo la gara. Negli anni scorsi il suo nome era stato avvicinato più volte al Bari.

Mascherina sul volto il presidente del Napoli sta seguendo la gara insieme a un suo collaboratore. Non ha rilasciato dichiarazioni al suo arrivo. Da quello che era emerso negli anni scorsi ha un terreno in provincia di Viterbo e dunque potrebbe aver deciso di seguire la gara essendo in zona.

