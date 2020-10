Roma, Smalling gioca a carte con i suoi agenti in viale Europa. La foto fa impazzire i tifosi giallorossi

08 ottobre 2020 a

a

a

Sembra proprio tornato a casa il difensore della Roma che nella giornata del 7 ottobre è stato immortalato da un passante seduto al tavolo di un bar in piazza Europa a Roma. Chris Smalling, che è sbarcato martedì dopo una trattativa thrilling che ha rischiato di saltare all'ultimo, si è concesso una partita a carte all'aperto insieme ai suoi agenti e collaboratori. Gli stessi che hanno lavorato per mesi per riportarlo a Trigoria.

Un'immagine che conferma la sincerità del giocatore che nei mesi scorsi ha fatto di tutto per tornare nella Capitale dove sta benissimo. La foto ne è la conferma,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.