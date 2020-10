Lazio, ipotesi Garay per la difesa. L'argentin è stato svincolato dal Valencia

08 ottobre 2020 a

Lazio, ipotesi Garay per la difesa. E' svincolato e può essere ancora tesserato.

Il mercato è chiuso, ma la difesa della Lazio è ancora incompleta. Infatti con Lulic e Radu infortunati la coperta è corta, tanto più che si sta ancora cercando una sistemazione a Bastos (avrebbe mercato in Russia o Qatar). Per questo la società biancoceleste sta sondando il mercato degli svincolati che, in questa stagione, sembra particolarmente ricco. Il nome che inizia a circolare è quello dell'argentino Ezequiel Garay: 34, un passato al Benfica, Real Madrid e allo Zenith San Pietroburgo. L'ultima stagione ha giocato in Spagna al Valencia. Ora è svincolato. Sarebbe l'occasione last minute per la squadra di Inzaghi.

