Nicolò Zaniolo, bufera per il fotomontaggio del murales su Instagram. I tifosi della Roma. "Totti non si tocca"

08 ottobre 2020 a

a

a

Nicolò Zaniolo, bufera per il fotomontaggio del murales pubblicato su Instagram. I tifosi. "Totti non si tocca".

Ancora una conferma che con Francesco Totti a Roma non si scherza. Nelle scorse ore Nicolo Zaniolo, in convalescenza per l'infortunio al ginocchio, ha pubblicato su Instagram un fotomontaggio del celebre murales del Rione Monti che ritrae Francesco Totti durante un'esultanza. Ma nel fotomontaggio al posto del volto dello storico capitano giallorosso c'era quello di Zaniolo. Apriti cielo.

I tifosi hanno iniziato a criticare, alcuni arrivando addirittura agli insulti, il gioiello Zaniolo per essersi paragonato, magari involontariamente, alla leggenda giallorossa. Una bufera, tanto che Zaniolo ha dovuto cancellare tutto.

Ora i tifosi si dividono sul trattamento riservato al giovane tra chi continua a criticarlo per "essersi montato la testa" e chi invece attacca la tifoseria "provinciale e ignorante"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.