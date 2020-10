Turris-Viterbese finisce 2-1. I gialloblù terminano ancora una volta in 10

07 ottobre 2020 a

Seconda sconfitta di fila dopo quella con l'Avellino in casa. La Viterbese perde 2-1 nel campo della Turris nel turno infrasettimanale della serie C. I gialloblù per la terza gara di fila terminano la gara in 10 per il doppio giallo a Baschirotto che aveva segnato la rete del momentaneo pari.

La Viterbese parte meglio, ma i padroni di casa alla prima occasione vanno a segno. Al 15' tiro dalla distanza di Franco che sbatte sulla traversa poi dentro. proteste della Viterbese ma per l'arbitro la palla è oltre la linea. Passa un minuto e arriva il pari con Baschirotto sugli sviluppi di un corner che si ripete al 38' ma l'arbitro annulla per un fallo su Rainone.

Inizio ripresa choc con Franco che va a segno ancora dalla distanza. La Viterbese sembra aver perso la carica e rischia di capitolare. Baschirotto rimedia il secondo giallo a 10 dal termine. titoli di coda.



TURRIS-VITERBESE 2-1



TURRIS (4-3-1-2): Abagnale; Esempio, Rainone, Lorenzini, Loreto; Fabiano, Signorelli (14' st Tascone), Franco; Romano (17'st Pandolfi); Giannone (30' st Da Dalt), Persano. All: Fabiano. A disp.: Lonoce, Barone, D'Ignazio, Brandi, Sandomenico, Di Nunzio, Marchese, D'Oriano, Esposito.



VITERBESE (3-5-2): Daga; Bianchi, Mbende, Baschirotto; Bezzicheri, Salandria, Bensaja (45'st Galardi), Sibilia (16'st Urso), Falbo; Rossi (20'st Calì), Tounkara. All.: Maurizi. A disp: Maraolo, Ricci, Menghi, De Falco, Zanon, Macrì, Benvenuti, Scalera.



ARBITRO: Vergaro di Bari.



RETI: 23'pt e 1'st Franco, 25'pt Baschirotto



NOTE: ammoniti Baschirotto (V), Pandolfi (T), Falbo (V). Espulso Baschirotto al 33'st per somma di ammonizioni.



