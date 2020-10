Lazio, c'è ancora tempo per cedere Bastos e Caicedo. Offerte da Russia e Qatar

06 ottobre 2020 a

a

a

Lazio, c'è ancora tempo per le cessioni di Bastos e Caicedo. Offerte da Russia e Qatar.

Biacocelesti alle prese con gli esuberi. un problema che sta complicando la compilazione della lista dei 25 in Serie A e quella a 23 per l'Europa. In ogni caso per il mercato in uscita si può sperare ancora in qualche spiraglio. Per due dei giocatori che la Lazio ha provato a piazzare durante il calciomercato che si è chiuso lunedì sera - Caicedo e il difensore Bastos - ci sono offerte da Qatar e Russia dove il mercato è ancora aperto ed è possibile dunque tesserare calciatori. In realtà Inzaghi spinge per tenere l'attaccante, ma davanti a un'offerta che garantirebbe plusvalenze la Lazio potrebbe lasciarlo andare. In casa biancoceleste stanno valutando le offerte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.