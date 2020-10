Lazio, troppi giocatori in rosa: Caicedo rischia esclusione dalla lista europea

06 ottobre 2020 a

a

a

Il mercato si è concluso alle 20 di lunedì 5 ottobre, ma l'organico della Lazio continua a essere troppo grande dunque qualcuno rischia l'esclusione dalla lista dei 25 in serie A. A rischio esclusione Bastos e Vavro - entrambi dati per partenti durante il mercato poi restati a Formello - il primo non rientra nei piani, Vavro è alle prese con guai muscolari e dunque potrebbe essere inserito più avanti. Stessa cosa per Lulic. Tra gli esclusi sicuri c'è Kiyine mente Akpro spera di poter guadagnare una casella.

Discorso a parte per la lista europea dove i posti disponibili sono 23. In questo caso tra i giocatori che rischiano di restare fuori c'è anche Caicedo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.