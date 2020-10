Roma, Smalling in arrivo a Ciampino. Cinque milioni di bonus al Manchester se i giallorossi vinceranno la Champions

06 ottobre 2020 a

Roma preso Smalling. L'inglese è atteso a Ciampino intorno alle 17 del 6 ottobre. Cinque milioni di bonus al Manchester se i giallorossi vinceranno la Champions

Un lungo tiramolla che ha tenuto in ansia i tifosi fino all'ultimo. Alla fine, seppur con un brivido legato al deposito del contratto, Smalling è tornato alla Roma. Questa volta a titolo definitivo. I dettagli dell'accordo tra la Roma e il Manchester prevedono 15 milioni per il cartellino più un bonus da 5 che la Roma dovrà pagare solo se vincerà la Champions League da qui a tre anni. Ipotesi al momento quantomeno utopica ma, c'è da giurare, nel caso il Club pagherà il bonus volentieri.

"La mia testa e il mio cuore sono sempre rimasti a Roma. Sono molto felice di essere uno di voi. Daje Roma", ha commentato il difensore inglese destinato a diventare il pilastro di una difesa giovane che vedrà a suo fianco Mancini (con il quale ha giocato la scorsa stagione) ed i promettenti Kumbulla e Ibanez. Sono rimasti in rosa sia Fazio che Juan Jesus usciti dai piani di mister Fonseca. Il primo tuttavia potrebbe ritagliarsi un ruolo da quinto centrale. Il brasiliano, invece, è fuori da ogni piano.

Intanto via libera della Consob all'Opa in borsa da parte di Friedkin. Approvato il prospetto dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments, il veicolo usato da Dan Friedkin, che offre 0,1165 euro in contanti per ciascuna azione ordinaria, con un esborso massimo di 9.834.205 euro. L'operazione, si legge in una nota, terminerà il 29 ottobre. L'intenzione, se l'opa sul 13,4% in mano ai piccoli azionisti avrà successo l'intenzione è quella di non ripristinare il flottante con il conseguente addio alla Borsa.

