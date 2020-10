Lazio, addio in extremis a Lukaku che va al Royal Antwerp. Adekanye in prestito Cadice

05 ottobre 2020 a

Lazio, addio in extremis a Lukaku che va al Royal Antwerp. Adekanye si accorda con Cadice.

L'ultima giornata di mercato dei biancocelesti è stata dedicata alle operazioni in uscita. Dopo aver ufficializzato Fares e Pereira, Tare si è dedicato agli esuberi. Due hanno trovato una sistemazione prima della chiusura del mercato alle 20 del 5 ottobre.

Lukaku torna in Belgio e si accasa al Royal Antwerp dove lo scorso anno ha giocato Hoedt. La formula è un prestito con diritto di riscatto. Trovata una sistemazione anche a Bobby Adenkanye che è stato ceduto in prestito secco al Cadice, neopromossa in Liga.

