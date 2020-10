Roma, arriva l'ok della Figc per Smalling. Il Manchester United e giallorossi ufficializzano l'affare

05 ottobre 2020 a

Roma, arriva l'ok della Figc per Smalling. Prima il Manchester United poi la Roma ufficializzano l'affare.

Il difensore inglese tornerà a vestire la maglia giallorossa e questa volta il Cclub di Dan Friedkin lo ha acquistato a titolo definitivo. Dopo il finale thriller da pochi minuti la Figc ha dato il via libera alla documentazione. La Lega aveva bloccato l'ufficializzazione per una verifica sui documenti che ha fatto tremare i tifosi giallorossi. Poi tutto si è sbloccato. E' stato il Manchester United a far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi giallorossi: "Grazie e buona fortuna in Italia, Chris", si legge nel tweet dei Red Devils che annuncia la cessione.

A seguire è arrivato il comunicato della Roma: "L’A.s Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto l’accordo con il Manchester United F.C. Limited per l’acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Smalling, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 15 milioni di euro», si legge nel comunicato del club presieduto da Dan Friedkin. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2023", si legge ancora nella nota della Roma.

