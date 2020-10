Roma, rischia a di saltare l'arrivo Smalling. Manca un documento sul contratto. Friedkin parla con Lega e Figc

05 ottobre 2020 a

a

a

Roma, rischia a di saltare l'affare Smalling. Manca un documento sul contratto.

Una trattativa lunga 11 mesi che sembrava essersi conclusa a pochi minuti dalla fine del calciomercato. Invece la telenovela Roma-Smalling continua anche dopo il gong delle 20 del 5 ottobre con la chiusura della finestra estiva del calciomercato.

La Roma ha depositato il contratto, ma la Lega non ufficializza perché ci sarebbe un errore formale nella documentazione inviata dal Club giallorosso. I documenti sarebbero stati caricati alle 19.52, ma l'indice di liquidità - una delle carte richieste - sarebbe incompleto. Dunque la Lega non ha potuto ufficializzare l'operazione.

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà nel suo sito personale sarebbe sceso in campo il nuovo proprietario Dan Friedkin che in questi momenti è in contatto con Lega e Figc.

La Roma - che aveva l'accordo con il giocatore da tempo - era riuscita a convincere il Manchester United in extremis sulla base di 15 milioni più bonus. Ora rischia di saltare tutto.

Da segnalare che gli intermediari che hanno portato avanti l'affare e le persone vicine al difensore sono fiduciose. Per loro Smalling domani mattina sarà a Roma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.