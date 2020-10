Roma calciomercato, torna El Shaarawy. Ipotesi Benatia se salta Smalling

04 ottobre 2020 a

Ultime ore di calciomercato frenetiche in casa Roma. Mentre tuttie le attenzioni erano sul difensore da regalare a Fonseca la domenica della Roma è stata dedicata con la sorpresa del ritorno in giallorosso del Faraone che ha vestito la maglia giallorossa dal 2016 al 2019. A fargli spazio è Justin Kluivert che è volato in Germania, destinazione Lipsia. L'accordo con il club giallorosso prevede un prestito oneroso da 1,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni al verificarsi di alcune condizioni.

El Sharaawy torna alla Roma in prestito dalla squadra cinese Shanghai Shenua fino a giugno. Domani, 5 ottobre, è atteso per le visite mediche e per firmare il contratto. Dopo la partenza di Perotti e Kluivert serviva un innesto in attacco ed è tornato di moda il Faraone.

Intanto la Roma continua a trattare con il Manchester United per Smalling. Il giocatore vede solo la Roma con la quale ha un accordo ormai da mesi. Ma finora i giallorossi non hanno trovato l'accordo. La Roma si sarebbe spinta fino a 17 milioni, il Manchester ne chiede 20. Ultime ore decisive, se entro domani mattina la trattativa non si sblocca la Roma dovrà virare in extremis su altre soluzioni. Si fanno i nomi di due cavalli di ritorno: Benatia e Rudiger. Per entrambi l'intermediario in Italia è Francesco Totti.

