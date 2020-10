04 ottobre 2020 a

a

a

Lazio-Inter, Inzaghi sul rosso a Immobile: "Vidal è stato furbo"

Il tecnico biancoceleste nel dopogara è tornato sul contestato episodio che ha portato all'espulsione diretta del bomber per una presunta manata a Vidal. Alla fine anche è terminata 1-1, ma quell'episodio pesa. "Ho visto le immagini, è stato provocato da Vidal e purtroppo non abbiamo potuto averlo nell’ultima mezz’ora. Vidal è stato furbo. Ci mancherà nelle prossime gare”.

Inzaghi promuove la prestazione dei suoi: "Tre infortuni, l’espulsione di Immobile ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Il carattere e il cuore che hanno messo i ragazzi nel secondo tempo mi fa ben sperare. Sappiamo che l’Inter ha una rosa grandissima ma siamo stati bravi a giocarci la nostra partita".

Il tecnico è convinto che sua squadra può ripetere la stagione dello scorso anno: “Ho la convinzione che dopo aver visto la squadra in queste tre gare nonostante giocatori che non abbiamo potuto inserire ce la siamo giocata alla pari come negli ultimi anni. Con l’inserimento dei nuovi e i recuperi la Lazio farà un’ottima stagione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.