Lazio-Inter 1-1, segnano Lautaro e Milinkovic. Esplusi Immobile e Sensi

Finisce 1-1 all'Olimpico la supersfida tra Lazio e Inter. Le due squadre finiscono in 10 per due espulsioni che faranno discutere.

E' la Lazio a partire forte con Correa che al 4' viene anticipato da Vidal prima di concludere un servizio di Lazzari. Biancocelesti ancora pericolosi al 10' con Luis Alberto. Al 14' La Lazio perde Radu costretto ad uscire per un guaio muscolare. Dentro Bastos. L'Inter cresce e al 28' Lautaro conclude di poco a lato. Il vantaggio nerazzurro arriva due minuti dopo. Perisic vince un rimpallo in area, la palla schizza a Lautaro Martinez che fulmina Strakosha. Al 34' la Lazio è contretta ad un altro cambio: fuori Marusic dentro Fares.

Inzaghi sorprende tutti ad inizio ripresa facendo entrare Parolo che si posiziona in difesa al posto di Bastos. All'11 il pari: Milinkovic svetta sul cross di Acerbi e batte Handanovic. La Lazio prova a colpire e va vicina al vantaggio con Luis Alberto e Immobile. Al 69' fallo di Vidal su Immobile con l'attaccante che viene espulso per il tentativo di reazione. Nel finale palo di Brozovic. Gara nervosa e a 3 dal termine viene espulso anche Sensi che mette le mani in faccia a Patric. Finisce pari tra il nervosismo generale.

Lazio Inter 0-1

RETI: Lautaro 30′; Milinkovic 56′

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (15′ Bastos, al 46′ Parolo); Lazzari, Milinkovic, Leiva (80’Escalante), Luis Alberto (80′ Akpa Akpro), Marusic (34′ Fares); Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (78′ D’Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal (73′ Brozovic), Gagliardini (67′ Sensi), Perisic (67′ Young); Lukaku, Lautaro (78′ Sanchez). All. Conte

AMMONITI: Inzaghi; Lukaku; Vidal; Fares; Young; Patric; Barella

ESPULSI: Immobile 69′; Sensi 81′

