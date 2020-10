04 ottobre 2020 a

Roma, El Shaarawy a un passo dal clamoroso ritorno.

L'addio di Justin Kluivert, che è destinato al Lipsia (prestito con obbligo di riscatto dopo un tot di presenze) apre la strada al ritorno in giallorosso del Faraone che ha vestito la maglia giallorossa dal 2016 al 2019 prima di tentare l'avventura in Cina.

Con la partenza di Perotti verso la Turchia e la cessione dell'olandese il Club ha deciso di rinforzarsi e secondo voci ricorrenti nel pomeriggio del 4 ottobre la scelta sarebbe ricaduta proprio su Stephan El Shaarawy. L'attaccante arriverebbe in prestito - il campionato cinese è in prestito - e l'operazione sarebbe poi casomai perfezionata a gennaio. Il faraone è desideroso di tonare a giocare in Italia per giocarsi le sue chance in nazionale in vista dell'Europeo e non è un mistero che la sua preferenza è stata sempre la Roma. L'accordo, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, è vicinissimo e ci potrebbero essere novità già in serata.

