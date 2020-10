Francesco Totti potrebbe riportare Rudiger alla Roma. Ma lo ha proposto anche al Milan

04 ottobre 2020 a

a

a

Antonio Rudiger è destinato a tornare in serie A e per farlo si è affidato a un intermediario d'eccezione: il suo ex compagno di squadra Francesco Totti. Lo riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport del 4 ottobre.

Due le destinazioni possibili per il tedesco in Italia: Milan o un ritorno alla Roma dove ha giocato per due stagioni con Rudi Garcia e Spalletti in panchina prima di venir ceduto al Chelsea.

Attraverso l'intermediazione della società di Francesco Totti Rudiger è stato proposto al Milan che cerca un difensore dopo l'infortunio di Romagnoli. La prima scelta sarebbe proprio il tedesco. Ma c'è anche l'opzione Roma. I giallorossi continuano la trattativa ad oltranza con il Manchester per riportare a Trigoria Smalling. Ma il tempo strnge e tra le alternative circolate nei giorni scorsi c'è anche Rudiger. In questo caso lo storico capitano giallorosso tornerebbe protagonista. Ma c'è un ostacolo legato all'alto ingaggio di oltre 4 milioni.

