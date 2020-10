Lazio-Inter formazioni ufficiali. Calcio d'inizio il 4 ottobre alle 15. Dove vedere la partita

04 ottobre 2020 a

Sono ufficiali le formazioni scelte di Inzaghi e Conte per la sfida in programma all'Olimpico il 4 ottobre alle 15. La Lazio recupera Radu che si schieriera nella difesa a tre insieme a Patric e Acerdi davanti a Strakosha. Sugli esterni confermati Lazzari e Marusic. Mediana con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti c'è Correa insieme a Immobile. In panca Caicedo.

Nell'Inter la sorpresa è Skrniar preferito a D'Ambrosio nella linea a tre con De Vrij e Bastoni. In porta handanovic. In mediana Gagliardini, Barella e Vidal con Hakimi e Perisic sugli esterni. Coppia d'attaco Lukaku-Lautaro Martinez.





LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte

DOVE VEDERE LA PARTITA

Lazio-Inter sarà trasmessa da Dazn. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'offerta Sky-Dazn, la partita sarà visibile anche sul canale 209 di Sky, ovvero Dazn1.

