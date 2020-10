04 ottobre 2020 a

Roma calciomercato, Kluivert verso il Lipsia. Accordo per il prestito

Justin Kluivert potrebbe lasciare Trigoria nelle battute finali del calciomercato che si chiude lunedì 5 ottobre alle 20. La Roma sarebbe infatti vicina all'accordo con il Lipsia per un prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto se il giocatore raggiungerà un certo numero di presenze.

L'olandese finora è sceso in campo solo per degli spezzoni di partita contro il Verona e a Udine, senza mai incidere. sembra essere uscito dai radar di Fonseca anche se, va detto, la sua preparazione è stata condizionata dal fatto che è dovuto stare per tre settimane in isolamento per aver contratto il Covid-19.

La Roma vuole darlo in prestito per rivalutarlo dopo due stagioni in chiaro scuro.

