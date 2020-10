Viterbese sconfitta in casa dall'Avellino: 0-1. La beffa al 95'

03 ottobre 2020 a

a

a

Viterbese sconfitta in casa dall'Avellino. La beffa al 95'

Beffa gialloblù al Rocchi. La Viterbese è stata battuta dall'Avellino alla prima in casa per 1-0

La squadra di Maurizi ha pagato oltre le aspettative l'assenza di Tounkara squalificato per il doppio giallo rimediato nella prima di campionato contro la Ternana. Nel primo tempo i gialloblù non sono riusciti a rendersi pericolosi mentre l'Avellino ha sfiorato il vantaggio al 34' con Maniero. Nella ripresa la Viterbese ha alzato il baricentro rendendosi pericolosa prima con D'Urso al 10'. Al 20' è Rossi a sfiorare il vantaggio al termine di un'azione personale. L'attaccante scuola Lazio poi è uscito per Menghi che ha collezionato due gialli in pochi minuti lasciando la squadra in 10. Al 95' la beffa. Punizione dalla destra, testa di D'Angelo che vale tre punti per gli irpini.

IL TABELLINO

Viterbese-Avellino 0-1

Marcatori: 50’st D’Angelo

US VITERBESE 1908: Daga; Bianchi, Mbende, Baschirotto; Simonelli (18’st Falbo), Bezziccheri, Salandria, Menghi E., Urso (27’st Sibilia); Bensaja; Rossi (37’st Menghi M.).

A disposizione: Maraolo, Benvenuti, Calì, Ricci, Galardi, Zanon, Macrì.

Allenatore: Maurizi

AVELLINO: Forte; Rocchi, Miceli, Silvestri G.; Ciancio (41’st Rizzo) , D’Angelo, De Francesco (41’st Bruzzo), Bernardotto (4’st Silvestri M.), Burgio (22’st Tito); Maniero (41’st Adamo), Santaniello

A disposizione: Pane, Pizzella, Dossena, Mariconda, Nikolic

Allenatore: Braglia

Arbitro: Sig. Federico Fontani della sezione di Siena

Note: gara disputata a porte chiuse. Espulso (42’st) Menghi M. per doppia ammonizione. Ammoniti Bensaja, Rossi, Falbo (V), Burgio, Silvestri M., Ciancio (A). Recupero: 1’pt, 5’st.

